Време е за реванши: Левски и Арда са на крачка от плейофите на Лигата на конференциите

Спорт
"Сините" гостуват на Сабах в Баку от 19:00 часа, докато кърджалии приемат Кауно Жалгирис на "Арена Арда" от 20:30 ч.

Левски - Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Българските представители Левски и Арда ще изиграят реваншите си от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. "Сините" гостуват на Сабах в Баку от 19:00 часа, докато кърджалии приемат Кауно Жалгирис на "Арена Арда" от 20:30 ч.

Срещата в София преди седмица завърши по драматичен и щастлив начин за Левски. Гол на Борислав Рупанов в 98-ата минута донесе минимална преднина за "сините" преди втората среща. За Сабах домакинският мач е много важен - тимът е показал добро лице срещу Петрокуб в миналия кръг и ще търси обрат. Но азербайджанският тим ще има трудна задача срещу летящия високо отбор на Левски.

Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди

Българският гранд, от своя страна, запазва стабилна форма – три победи в последните пет сблъсъка и отлична защита, с малко допуснати голове. "Сините" имат седем сухи мрежи в девет двубоя от началото на сезона. Те са в серия от три поредни успеха, като не са губили в редовното време в деветте си срещи от евротурнирите този сезон.

Арда е на прага да запише още една златна страница в своята история. Момчетата на Александър Тунчев са на 90 минути от класиране за плейофите на Лига на конференциите. Тимът от Кърджали спечели първия мач като гост на Кауно Жалгирис с 1:0 и има добро предимство. Арда запази 3 поредни сухи мрежи, като в последния си мач направи 0:0 у дома с Локо Пловдив. Домакините са без поражение в шест поредни двубоя и ако продължат тази серия ще преминат в следващия кръг.

Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите

Кауно Жалгирис е разочарован от поражението в първия мач, но и срещата се разви доста лошо за тях - с ранен червен картон. Литовският тим няма големи футболни достойнства, но все пак ще търси обрат в Кърджали.Кауно Жалгирис е длъжен да предприеме по офанзивен подход. Арда има добри играчи в атака и може да накаже съперника на контраатака.

Свързани статии:

Веласкес определи групата за двубоя със Сабах
Веласкес определи групата за двубоя със Сабах
Мачът е от 19:00 часа българско време.
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Ако пазим резултата, ще сбъркаме
Александър Тунчев: Ако пазим резултата, ще сбъркаме
Очаква ни труден мач, допълни треньорът на Арда преди реванша от...
Чете се за: 02:17 мин.
#ФК Кауно Жалгирис #ФК Сабах #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали

