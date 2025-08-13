Александър Тунчев: Ако пазим резултата, ще сбъркаме

Александър Тунчев смята, че ако Арда излезе да пази резултата от първия мач с Кауно Жалгирис на реванша, ще сбърка. „Небесно-сините“ спечелиха с 1:0 на литовска територия в третия кръг от квалификациите в Лигата на конференциите, а техният наставник не подценява потенциала на литовците.

На традиционната пресконференция той сподели, че тимът от Кърджали го очаква труден мач. Реваншът между Арда и Кауно ще бъде изигран утре (четвъртък) и ще стартира от 20:30 часа на „Арена Арда“.

„Със сигурност ни очаква доста труден мач утре. Това, че победихме в първия мач, не означава нищо. Първата среща играхме близо 90 минути с човек повече и може би Кауно не успя да покаже своя потенциал, но със сигурност утре ще бъде много труден мач“, бяха първите думи на треньора.

"Знам само, че ако се приберем да пазим резултата, ще сбъркаме. В никакъв случай няма да искам това от футболистите. 1:0 не мисля, че е кой знае какъв резултат. Със сигурност има някакво напрежение. Нормално е това нещо. Трябва да го приемем. Когато започне мачът, всичко ще бъде нормално. Със самочувствие трябва да излезем и мисля, че имаме такова. С оглед на последните мачове, не успяхме да победим, но изиграхме добър двубой. Не би трябвало да излизаме с наведени глави. Надявам се. Очаква ни труден мач. Добър отбор на Кауно Жалгирис с добри футболисти“, добави той.

Специалистът говори и за състоянието на своите играчи, споделяйки, че са с проблеми, но се надява те да играят.

„Има някои футболисти с леки проблеми след мача с Локомотив. Надявам се, когато се съберем всички заедно, да разберем какво им е състоянието и да няма такива, които ще пропуснат мача“, коментира Тунчев.