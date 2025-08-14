Веласкес определи групата за двубоя със Сабах

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за реванша срещу Сабах (Азербайджан) от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Двубоят на "Алинджа Стейдиъм" в Баку предстои тази вечер, 14 август, от 19:00 часа българско време.

В първата среща в София отборът на Левски победи с 1:0 с гол на Борислав Рупанов.

Цялата група на "сините":

Светослав Вуцов

Огнян Владимиров

Мартин Луков

Алдаир

Оливер Камдем

Кристиан Макун

Кристиан Димитров

Вендерсон Цунами

Майкон

Карлос Охене

Георги Костадинов

Асен Митков

Гашпер Търдин

Патрик Мислович

Рилдо Фильо

Карл Фабиен

Мазир Сула

Марин Петков

Фабио Лима

Евертон Бала

Радослав Кирилов

Борислав Рупанов

Стивън Стоянчов.