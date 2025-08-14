БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Веласкес определи групата за двубоя със Сабах

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Мачът е от 19:00 часа българско време.

хулио веласкес приоритет спечелим пазим резултата
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за реванша срещу Сабах (Азербайджан) от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Двубоят на "Алинджа Стейдиъм" в Баку предстои тази вечер, 14 август, от 19:00 часа българско време.

В първата среща в София отборът на Левски победи с 1:0 с гол на Борислав Рупанов.

Цялата група на "сините":

Светослав Вуцов

Огнян Владимиров

Мартин Луков

Алдаир

Оливер Камдем

Кристиан Макун

Кристиан Димитров

Вендерсон Цунами

Майкон

Карлос Охене

Георги Костадинов

Асен Митков

Гашпер Търдин

Патрик Мислович

Рилдо Фильо

Карл Фабиен

Мазир Сула

Марин Петков

Фабио Лима

Евертон Бала

Радослав Кирилов

Борислав Рупанов

Стивън Стоянчов.

Свързани статии:

Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите
Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите
"Сините" гостуват на Сабах в Баку от 19:00 часа, докато кърджалии...
Чете се за: 02:40 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
5
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Лига на конференциите

Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите
Левски и Арда са с един крак в плейофите на Лигата на конференциите
Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите
Чете се за: 01:12 мин.
УЕФА с тежка глоба за Янис Карабельов и Партизан УЕФА с тежка глоба за Янис Карабельов и Партизан
Чете се за: 01:25 мин.
Александър Тунчев: Ако пазим резултата, ще сбъркаме Александър Тунчев: Ако пазим резултата, ще сбъркаме
Чете се за: 02:17 мин.
Хулио Веласкес: Приоритет е да спечелим, а не да пазим резултата Хулио Веласкес: Приоритет е да спечелим, а не да пазим резултата
Чете се за: 02:57 мин.
Даниел Боримиров: За цяла България е хубаво Левски да продължи напред Даниел Боримиров: За цяла България е хубаво Левски да продължи напред
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ