Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)

Левски погледна смело към плейофите в Лигата на конференциите. Селекцията на Хулио Веласкес надделя над Сабах с 1:0 в първата среща от третия квалификационен кръг на стадион "Георги Аспарухов".

В автор на победното попадение се превърна Борислав Рупанов, който хвърли в екстаз "синята" публика в добавеното време, когато изглеждаше, че двата отбора са си стиснали ръцете за равенство. В този момент юношата на "сините" се превърна в герой и разочарова състава, воден от Валдас Дамбраускас. По този начин столичани придобиха по-голяма увереност преди реванша и психологическо предимство.

Вторият мач ще бъде на 14 август (четвъртък), когато в ролята на домакини ще влезе азербайджанският отбор.

Гостите създадоха първата опасност в 3-та минута, като Джой-Ланс Микел стреля по диагонала, а топката мина встрани от вратата. Домакините отвърнаха на удара 7 минути след това, тъй като Евертон стреля в гърба на защитник. Впоследствие „сините“ останаха на крачка от попадението. Марин Петков стреля от пряк свободен удар, но Стас Покатилов блесна с ефектно спасяване.

В 28-та минута азербайджанците получи шанс да поведе. Джейс Секидика получи топката и си я нагласи, но топката излезе в аут след неговия изстрел. В края на първото полувреме столичани създадоха напрежение пред вратата на Покатилов. Гашпер Търдин стреля от далечна дистанция. Стражът на изби топката в ъглов удар. Последва центриране, а вратарят улови и шут на Петков.

Стартът на второто полувреме започна вълнуващо българите. Петков отново попадна в центъра на събитията, когато стреля от далечно разстояние, но изпрати топката в аут.

В 54-та минута тимът от „Герена“ намери път към гола. Карл Фабиен асистира в наказателното поле, където Търдин отбеляза. Последва намеса на ВАР системата, която отмени попадението заради засада.

Действащите носители на Купата на Азербайджан се активизираха в офанзивен план. В 71-та минута те направиха бърза контраатака, при която Кристиан Макун се намеси при удар на Микелс.

В 82-та минута Кристиан Димитров направи груба грешка и върна топката към Светослав Вуцов, който прояви бързина и не даде шанс на Микелс да нанесе удар, тъй като изби.

В третата минута на добавеното време Мазир Сула опита удар от далечна дистанция, който профуча покрай вратата на азербайджанците.

В третата минута на добавеното време Мазир Сула опита удар от далечна дистанция, който профуча покрай вратата на азербайджанците. Отново той се нагърби с отговорността в допълнителното време, но този път неговият удар се оказа разочароващ.

„Сините“ не се отказаха от мисълта за гола, като в 97-та минута топката кацна на главата на Рилдо Фильп, който шутира, но и този път Покатилов бе на мястото си.

Все пак той капитулира в 99-та минута, когато Мазир Сула центрира от корнер, а там Борислав Рупанов се извиси и с глава простреля вратата, пазена от Покатилов.



