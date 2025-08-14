Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите

Отборът на Левски се класира за решителния плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите. „Сините“ победиха като гост Сабах в Азербайджан с 2:0 и след успеха с 1:0 у дома преди седмица продължават убедително напред.

Опитният нападател Радослав Кирилов откри резултата за Левски в края на първата част. В 40-та минута той беше оставен непокрит в полето на домакините, получи отлично подаване от Майкон и с удар в долния десен ъгъл не остави шанс за реакция на стража на домакините.

В самото начало на срещата отлична възможност се беше открила и пред Борислав Рупанов, който се превърна в герой с попадението си в добавеното време в София в първия мач. Този път обаче нападателят шутира неточно от малък ъгъл.

Възпитаниците на треньора Хулио Веласкес довършиха съперника в заключителните минути на срещата, когато Алдаир отдясно подаде на Карлос Охене, който намери в наказателното поле Мазир Сула и последният засече топката във вратата - 2:0. Това попадение падна в 87-ата минута, а малко по-рано с пропуск се отчете и Радослав Кирилов.

В плейофа за влизане в групите на Лигата на конференциите Левски ще се изправи срещу АЗ Алкмаар или Вадуц (3:0 за нидерландците след първия мач).

