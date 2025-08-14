Реал М представи Франко Мастантуоно в деня, в който навърши 18 години

Испанският футболен гранд Реал (Мадрид) подписа договор за шест години с тийнейджъра Франко Мастанутоно, съобщиха медиите в испанската столица.

Аржентинският талант играе като нападател и днес навършва 18 години. За последно е бил част от състава на Ривър Плейт.

Мастанутоно подписа договор с президента на Реал (Мадрид) Флорентино Перес, който пък го представи на медиите.

"Обещавам, че ще дам всичко от себе си за тази фланелка. Винаги съм мечтал да играя за най-великия клуб в света“, каза Мастантуоно.

Реал (Мадрид) вече беше завършил сделката, но представянето трябваше да стане сега, когато момчето навърши 18 години. Според медийни публикации, Реал е платил 45 милиона евро за правата му.

Преди началото на новия сезон 2025/26 Реал (Мадрид) подписа и с младия централен защитник на Испания Дийн Хюйсен и десния бранител на Англия Трент Александър-Арнолд.