Ендрик ще доиграе сезона в Олимпик Лион

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик ще продължи кариерата си в Олимпик Лион през втората половина на сезона, съобщава „Екип“. Двата клуба вече са постигнали договорка за преотстъпването на 19-годишния футболист до края на кампанията, като в споразумението не е включена опция за откупуване.

Френският клуб ще плати 1 милион евро за наема и ще поеме 50 процента от заплатата на бразилския талант, а подписването на договора се очаква да бъде финализирано в следващите два дни.

Ендрик ще се присъедини към Лион при подновяването на тренировките на отбора на 29 декември, като трансферът ще стане официален след 1 януари.

От началото на сезона младият нападател трудно намира място в състава на Шаби Алонсо и получава ограничени игрови минути, което е и основната причина за решението му да приеме офертата на Лион. Във френския клуб той ще има възможност да играе по-редовно и да ускори адаптацията си към европейския футбол.