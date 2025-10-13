БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ендрик напуска Реал Мадрид през януари

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Бразилецът ще търси игрово време преди световното първенство.

Ендрик
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик е на път да напусне клуба през зимата.

След труден дебютен сезон на "Сантяго Бернабеу", в който тийнейджърът се бореше за игрово време при Карло Анчелоти, нещата се влошиха под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.

Бразилецът все още не е взел участие в срещите от Ла Лига или Шампионската лига през новия сезон. Интерес към Ендрик не липсва. Сред клубовете, които се спрягат за възможен трансфер е Ювентус.

Ендрик търси отбор, в който да играе редовно футбол и да си върне доверието на настоящия селекционер на националния отбор по футбол на Бразилия Карло Анчелоти преди определянето на окончателния състав за световното първенство през 2026 година.

