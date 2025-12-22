ПСЖ иска да предложи доживотен договор на Луис Енрике

Под ръководството на испанеца "парижани" спечелиха требъл през изминалата година.
Ръководството на ПСЖ иска да подпише доживотен договор със старши треньора Луис Енрике, според вестник AS. Специалистът пое поста на парижкия клуб през лятото на 2023 година. Настоящият му контракт е до 30 юни 2027 година.
Ако наистина се стигне до подобно предложение то би било първото такова във футболната история.
Под ръководството на 55-годишния испанец французите спечелиха шест трофея през 2025 г., като празнуаха спечелването на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Междуконтиненталната купа на ФИФА, Френската Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция.
След 16 мача ПСЖ има 36 точки и е втори в класирането на Лига 1.