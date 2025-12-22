Пропадна планът за исторически мач от Серия А в Австралия

Идеята двубоят между Милан и Комо от 24-ия кръг на Серия А да се проведе в австралийския град Пърт окончателно отпадна, стана ясно от съвместно официално изявление на италианската лига и правителството на Западна Австралия.

Като основни причини за решението са посочени финансови рискове. Ако срещата беше преместена в Австралия, това щеше да бъде безпрецедентен случай в европейския футбол, тъй като официален шампионатен мач никога досега не е игран извън границите на страната, в която се провежда първенството.

От Серия А уточняват, че предложението за изнасяне на двубоя е получило подкрепата на всички 20 клуба в лигата, както и одобрение от Италианската футболна федерация и УЕФА. Въпреки това проектът е бил блокиран заради условия, поставени от Азиатската футболна конфедерация.

Според изявлението именно тези изисквания са довели до сериозни финансови рискове за Серия А и властите в Западна Австралия, като усилията за преодоляване на препятствията не са дали резултат и идеята за провеждането на историческия двубой е била окончателно изоставена.