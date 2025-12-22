Наполи спечели трета Суперкупа на Италия

Наполи спечели за трети път в своята история Суперкупата на Италия. На финала на надпреварата, която за втора поредна година се проведе в Рияд (Саудитска Арабия), неаполитанци се наложиха с 2:0 над Болоня.

В герой за Наполи се превърна Давид Нерес, който реализира и двете попадения в срещата - по едно в двете полувремена. 28-годишният бразилец бе с основна заслуга и за успеха на полуфиналите над Милан (2:0) миналия четвъртък, когато отново се разписа и даде начало на победния ход на своите в турнира.

Болоня пък заслужи място да играе в спора за трофея след като на полуфиналите отстрани след дузпи другия гранд от Милано – Интер.



Тази вечер обаче възпитаниците на Винченцо Италиано бяха надиграни по всички показатели. Наполи откри резултата в 39-ата минута, когато Нерес се разписа с изключителен удар извън наказателното поле. Малко преди това близо до гол беше и Леонардо Спинацола, но от близко разстояние италианският национал не успя да преодолее Федерико Раваля.

В началото на втората част Болоня стигна до една от редките си възможности за гол. Капитанът Рикардо Орсолини центрира в полето към Люис Фъргюсън, който от няколко метра с глава прати топката право в ръцете на Ваня Милинкович-Савич.

Буквално в ответната атака Наполи матира съперника си с втори гол. Вратарят Раваля допусна груба грешка и подари топката на Нерес, който останал очи в очи с него технично го прехвърли за 2:0. Последваха нови силни минути за шампионите на Италия, които бяха близо до трети гол в 65-ата минута, когато Расмус Хойлунд не показа грам егоизъм и вместо да шутира от удобно позиция опита да намери Нерес, но бившият играч на Бенфика и Аякс не успя да засече топката и да оформи своя хеттрик.

До края на срещата Наполи създаде още няколко добри положения, но до нови попадения така и не се стигна.