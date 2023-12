Марая Кери е пак на върха на коледните музикални класации

Хитът на Марая Кери "All I Want for Christmas is You" се завръща и тази година, за да оглави за пореден път коледните класации.

Песента от 1994 г. достига №1 в класацията Hot 100 на Billboard през последните четири поредни години. Класацията измерва най-популярните песни всяка седмица по излъчване и продажби.

Експертите прогнозират, че скоро приходите от песента ще надхвърлят 100 милиона долара.

Според Джо Бенет, музиколог и професор в музикалния колеж Бъркли, в музикално и в текстово отношение песента е перфектно проектирана за успех.

"Това беше целта ми - да направя нещо непреходно, което да не прилича на 90-те години", обясни Кери в скорошно интервю за "Добро утро, Америка".

От 2010 г. насам Billboard изготвя списъци с най-добрите сезонни хитове, а "All I Want for Christmas is You" е оглавявала класацията 57 пъти за период от 62 седмици.

Песента е достигнала своя връх от 387 милиона стрийминга през 2019 г., когато се навършиха 25 години от издаването ѝ.

Коледният хит винаги остава актуален. Всяка година песента сякаш се поставя на пауза за 10 месеца и на 1 ноември отново започва да звучи по улиците, във всеки търговски център или дом. Точно на тази дата всяка година Марая Кери съобщава в социалните мрежи, че "е време" да я пусне отново.

Тазгодишното видео послание представя как тя се освобождава от леден блок, за да започне да пее отново "All I Want for Christmas is You".