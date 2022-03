Марина Овсянникова с първа реакция: Не съжалявам, но се нуждая от подкрепата ви

Първа реакция на журналистката Марина Овсянникова, след като снощи беше арестувана за появата си в ефира на руската държавна телевизия "Първи канал" с протестен плакат.

В Туитър тя написа:

I don't know what will happen to me any time soon. My lawyer told me I might be facing time in jail from 5 to 10 years according to the criminal code.

I don't regret it. I need your endorsement though.#StopTheWar .