Марк Гасол обяви оттеглянето си от спорта

Испанската баскетболна звезда Марк Гасол обяви, че слага край на своята кариера на 39-годишна възраст след повече от 20 сезона на паркета, 14 от които бяха като част от Националната баскетболна асоциация (НБА).

Роден и израснал в Барселона, Марк заминава със семейството си за САЩ през 2001-а година, когато по-големият му брат Пау става част от състава на Мемфис Гризлис. Така, в тийнейджърските си години по-малкият от двамата Гасол играе на гимназиално ниво в Лозана, но първите си стъпки в професионалния спорт прави с екипите на Барселона и Жирона, като с "блаугранас" става шампион на Испания през сезон 2003/04.

През лятото на 2007-а година испанецът бива избран под №48 в драфта на НБА от състава на Лос Анджелис Лейкърс, но всъщност дебюта му в Лигата идва през 2008-а с екипа на Мемфис Гризлис, където той остава в продължение на 11 години, в които той печели веднъж приза за най-добър защитник в НБА (2013), попада един път в Идеалната петица (2015), веднъж във втория най-добър състав (2013) и освен това участва на три пъти в Мача на звездите (2012, 2015 и 2017 г.).

