Марко Груич: Целта ни е да достигнем елиминациите

Марко Груич сподели, че целта на Левски е да намери място в елиминациите на Лига Европа. Столичният тим надви Ягелония с 1:0. Сърбинът коментира какво е помогнало на „сините“ да заиграят по-добре през второто полувреме.

„Изненадаха ни малко през първото полувреме как гостите изграждаха атаките, как изнасяха. Реагирахме добре, получихме и ценни съвети от треньорите. Заиграхме човек за човек и през второто полувреме се представихме по-добре. Радвам се, че постигнахме тази победа за привържениците“, започна халфът.

„Целта ни е да достигнем до елиминациите. Нуждаем се от 3-4 точки, а имаме трудни съперници. На първо време обаче мислим за неделя (за мача с ЦСКА), а след това и почивка за националните отбори. ЦСКА има страхотен отбор и трябва да анализираме последния двубой с тях. Мотивирани сме и предстоят важни два, три дни“, каза още Груич.