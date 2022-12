Марко Одермат спечели трети гигантски слалом от началото на сезона. Олимпийският шампион триумфира в старта от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия.

Швейцарецът беше лидер след първия манш, запази преднината си и във втория. За Одермат това беше четвърто състезание в рамките на 5 дни. Той увеличи и преднината си за Голямата световна купа пред Александър Омод Килде на 274 точки.

The wining streak continues for Marco Odermatt



