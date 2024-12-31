НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG

Календар на събитията в олимпийските спортове през 2025 г.

календар събитията олимпийските спортове 2025
Снимка:
bnt avatar logo
от БНТ , Източник: olympics.com/fr
22:00, 31.12.2024
Чете се за: 06:30 мин.
Други спортове
Слушай новината
Слушай новините днес

Макар през 2025 година да няма олимпийски игри, не се притеснявайте, спортният календар ще предложи още вълнуващи състезания.

След Париж 2024 и преди Милано-Кортина 2026, 2025-а също ще бъде богата на събития от света на спорта.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно от тях, вижте календара на състезанията планирани за 2025 г. в олимпийските дисциплини.

Календар на световните първенства и основните спортни състезания за 2025 г.:

12 - 26 януари: Мелбърн, Австралия - Тенис Australian Open

14 януари - 2 февруари: Хърватия, Дания и Норвегия - световно първенство по хандбал за мъже

4 - 16 февруари: Заалбах, Австрия - световно първенство по ски алпийски дисциплини

5 - 8 февруари: Уислър, Канада - световно първенство по шейни

12 - 23 февруари: Лензерхейде, Швейцария - световно първенство по биатлон

26 февруари - 9 март: Трондхайм, Норвегия - световно първенство по ски бягане, ски скок, северна комбинация

1 - 16 март: Лейк Плесид, САЩ - световно първенство по бобслей и скелетон

2 - 9 март: Моргинс, Швейцария - световно първенство по ски алпинизъм

13 - 16 март: Хамар, Норвегия - световно първенство по бързо пързаляне с кънки

14 - 16 март: Пекин, Китай - световно първенство по шорт трек

15 - 23 март: Република Корея, световно първенство по кърлинг за жени

16 - 30 март: Енгадин, Швейцария - световно първенство по сноуборд

24 - 30 март: Бостън, САЩ - световно първенство по фигурно пързаляне

29 март – 6 април: Саскачеван, Канада - световно първенство по кърлинг за мъже

9 - 20 април: Чехия - световно първенство по хокей на лед за жени

26 април – 3 май: Канада - световно първенство по кърлинг смесени двойки

3 - 4 май: Лос Анджелис, САЩ - световно първенство по ръгби 7

9 - 25 май: Дания и Швеция - световно първенство по хокей на лед за мъже

10 - 17 май: Циндао, Китай - световно първенство по ветроходство

10 май - 1 юни: Италия - Колоездене Обиколка на Италия

17 - 25 май: Доха, Катар - световно индивидуално първенство по тенис на маса

25 май - 8 юни: Париж, Франция - Тенис Ролан Гарос

6 - 14 юни: Гдиня, Полша - световно първенство по ветроходство

13 - 20 юни: Будапеща, Унгария - световно първенство по джудо

18 - 29 юни: Гърция, Чехия, Италия и Германия - Евробаскет за жени

23 - 29 юни: Улан Батор, Монголия - световно първенство по баскетбол 3x3

30 юни - 13 юли: Лондон, Великобритания - Тенис Уимбълдън

2 - 27 юли: Швейцария - Евро 2025 по футбол за жени

4 - 11 юли: Орхус, Дания - световно първенство по ветроходство

5 - 25 юли: Франция - Колоездачна обиколка на Франция

11 юли – 3 август: Сингапур - световно първенство по водни спортове - плуване, артистично плуване, маратон, гмуркане, водна топка

12 - 13 юли: Хамбург, Германия - световно първенство по триатлон със смесена щафета

20 - 30 юли: Тбилиси, Грузия - световно първенство по фехтовка

28 юли – 3 август: Копенхаген, Дания - световен шампионат по BMX Racing

20 - 24 август: Рио де Жанейро, Бразилия - световно първенство по художествена гимнастика

20 - 24 август: Милано, Италия - световно първенство по кану спринт

22 август – 7 септември: Тайланд - световно първенство по волейбол за жени

23 август - 15 септември: Колоездачна обиколка на Испания

25 - 31 август: Париж, Франция - световно първенство по бадминтон

25 август - 7 септември: Ню Йорк, САЩ - Тенис US Open

27 август – 14 септември: Кипър, Финландия, Латвия и Полша - Евробаскет за мъже

30 август – 14 септември: Швейцария - MTB световно първенство

5 - 12 септември: Гуанджу, Република Корея - световно първенство по стрелба с лък

12 - 28 септември: Филипините - световно първенство по волейбол за мъже

13 - 21 септември: Загреб, Хърватия - световно първенство по борба

13 - 21 септември: Токио, Япония - световно първенство по лека атлетика

21 - 28 септември: Кигали, Руанда - световно първенство по шосейно колоездене

21 - 28 септември: Шанхай, Китай - световно първенство по гребане

21 - 28 септември: Сеул, Република Корея - световно първенство по спортно катерене

23 - 28 септември: Фармингдейл, САЩ - Голф Райдър къп

27 септември – 5 октомври: Сардиния, Италия - световно първенство по ветроходство, кайт

1 - 6 октомври: Пенрит, Австралия - световно първенство по кану, слалом

2 - 5 октомври: Барселона - Финал за Купата на нациите по конен спорт - прескачане на препятствия

3 - 12 октомври: Форде, Норвегия - световно първенство по вдигане на тежести

7 - 12 октомври: Каляри, Италия - световно първенство по ветроходство

8 - 12 октомври: Турция - световно първенство по модерен петобой

8 - 19 октомври: Малакаса, Гърция - световно първенство по стрелба по мишени

15 - 19 октомври: Сантяго, Чили - световно първенство по колоездене на писта

19 - 25 октомври: Джакарта, Индонезия - световно първенство по художествена гимнастика

23 - 26 октомври: Рио де Жанейро, Бразилия - световно първенство по крайбрежно гребане

24 - 30 октомври: Китай - световно първенство по таекуондо

4 - 8 ноември Рияд, Саудитска Арабия - световно първенство по градско колоездене - BMX

6 - 9 ноември: Памплона, Испания - световно първенство по скокове на батут

6 - 16 ноември: Кайро, Египет - световно първенство по стрелба с пушка/пистолет

14 - 23 ноември: Аделаида, Австралия - световно първенство по плажен волейбол

26 ноември – 14 декември: Германия и Нидерландия - световно първенство по хандбал за жени

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още Други спортове

Международната федерация по гимнастика наложи санкции на български треньорки
Международната федерация по гимнастика наложи санкции на български треньорки
21:13, 31.12.2024
Чете се за: 02:22 мин.
 Астрид Слинд спечели интервалния старт на 20 километра на "Тур дьо ски" в Тоблах
Астрид Слинд спечели интервалния старт на 20 километра на "Тур дьо ски" в Тоблах
19:13, 31.12.2024
Чете се за: 01:32 мин.
 Капитанът на българскиия национален отбор по мини футбол Тодор Малинов бе номиниран за най-добър вратар в Европа
Капитанът на българскиия национален отбор по мини футбол Тодор Малинов бе номиниран за най-добър вратар в Европа
18:48, 31.12.2024
Чете се за: 00:50 мин.
 Българските боксьори изпращат 2024 година с 60 медала
Българските боксьори изпращат 2024 година с 60 медала
18:09, 31.12.2024
Чете се за: 04:20 мин.
 Карлос Насар и Боряна Калейн в предаването "България от край до край"
Карлос Насар и Боряна Калейн в предаването "България от край до край"
15:00, 31.12.2024
Чете се за: 00:42 мин.
 Красимир Инински: Младото поколение се развива, а в него е истината
Красимир Инински: Младото поколение се развива, а в него е истината
14:59, 31.12.2024
Чете се за: 05:07 мин.
 Пожеланията на Семен Новиков, Боряна Калейн, Божидар Андреев и Рами Киуан за новата 2025 г.
Пожеланията на Семен Новиков, Боряна Калейн, Божидар Андреев и Рами Киуан за новата 2025 г.
12:30, 31.12.2024
Чете се за: 00:25 мин.
 Спортни новини 31.12.2024 г., 12:25 ч.
Спортни новини 31.12.2024 г., 12:25 ч.
12:30, 31.12.2024
Спортната 2024 година - обзор на най-значимите събития
Спортната 2024 година - обзор на най-значимите събития
12:30, 31.12.2024
Чете се за: 00:15 мин.
 Гледайте "Българските успехи през 2024 г." по БНТ 3
Гледайте "Българските успехи през 2024 г." по БНТ 3
11:45, 31.12.2024
Чете се за: 00:50 мин.
 Ясни са четвъртфиналните двойки на световното първенство по дартс
Ясни са четвъртфиналните двойки на световното първенство по дартс
10:04, 31.12.2024
Чете се за: 04:30 мин.
 Българските шахматисти останаха далеч от най-доброто си представяне на световното първенство по блиц
Българските шахматисти останаха далеч от най-доброто си представяне на световното първенство по блиц
09:00, 31.12.2024
Чете се за: 02:42 мин.
Още от: Още
Капитанът на българскиия национален отбор по мини футбол Тодор Малинов бе номиниран за най-добър вратар в Европа
Капитанът на българскиия национален отбор по мини футбол Тодор Малинов бе номиниран за най-добър вратар в Европа
Спортни новини 30.12.2024 г., 20:50 ч.
Спортни новини 30.12.2024 г., 20:50 ч.
Георги Величков спечели снукър лигата след драматичен финал
Георги Величков спечели снукър лигата след драматичен финал
Пожеланията на Магомед Рамазанов, Стилияна Николова, Симона Иванова и Божидара Иванова за новата 2025 г.
Пожеланията на Магомед Рамазанов, Стилияна Николова, Симона Иванова и Божидара Иванова за новата 2025 г.
Спортни новини 30.12.2024 г., 12:25 ч.
Спортни новини 30.12.2024 г., 12:25 ч.
Световният шампион и лидер в ранглистата Люк Хъмфрис отпадна от световното първенство по дартс
Световният шампион и лидер в ранглистата Люк Хъмфрис отпадна от световното първенство по дартс
Топ 24
Най-четени
Четирима души загинаха при пожар във вагон на Централна гара в София
Четирима души загинаха при пожар във вагон на Централна гара в София
Вагонът, в който загинаха четирима, не е изоставен, а действащ, заяви гл. комисар Александър Джартов
Вагонът, в който загинаха четирима, не е изоставен, а действащ,...
Арестуваха двама за пожара във вагон на Централна гара
Арестуваха двама за пожара във вагон на Централна гара
Спортната 2024 година - обзор на най-значимите събития
Спортната 2024 година - обзор на най-значимите събития
Карлос Насар и Боряна Калейн в предаването "България от край до край"
Карлос Насар и Боряна Калейн в предаването "България от край...
С концерти на открито в цяла България посрещат Новата година
С концерти на открито в цяла България посрещат Новата година
Нова година на площада в София - през шест пункта ще се влиза на концерта
Нова година на площада в София - през шест пункта ще се влиза на...
Гледайте Георги Василев в "Зала на славата" на 19 януари по БНТ 1
Гледайте Георги Василев в "Зала на славата" на 19 януари...
Трима мъже са били открити мъртви в Странджа
Трима мъже са били открити мъртви в Странджа
Над 48 000 ученици получиха подкрепа за разгръщане на таланти
Над 48 000 ученици получиха подкрепа за разгръщане на таланти