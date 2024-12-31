Календар на събитията в олимпийските спортове през 2025 г.

Макар през 2025 година да няма олимпийски игри, не се притеснявайте, спортният календар ще предложи още вълнуващи състезания.



След Париж 2024 и преди Милано-Кортина 2026, 2025-а също ще бъде богата на събития от света на спорта.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете нито едно от тях, вижте календара на състезанията планирани за 2025 г. в олимпийските дисциплини.

Календар на световните първенства и основните спортни състезания за 2025 г.:



12 - 26 януари: Мелбърн, Австралия - Тенис Australian Open

14 януари - 2 февруари: Хърватия, Дания и Норвегия - световно първенство по хандбал за мъже

4 - 16 февруари: Заалбах, Австрия - световно първенство по ски алпийски дисциплини

5 - 8 февруари: Уислър, Канада - световно първенство по шейни

12 - 23 февруари: Лензерхейде, Швейцария - световно първенство по биатлон

26 февруари - 9 март: Трондхайм, Норвегия - световно първенство по ски бягане, ски скок, северна комбинация

1 - 16 март: Лейк Плесид, САЩ - световно първенство по бобслей и скелетон

2 - 9 март: Моргинс, Швейцария - световно първенство по ски алпинизъм

13 - 16 март: Хамар, Норвегия - световно първенство по бързо пързаляне с кънки

14 - 16 март: Пекин, Китай - световно първенство по шорт трек

15 - 23 март: Република Корея, световно първенство по кърлинг за жени

16 - 30 март: Енгадин, Швейцария - световно първенство по сноуборд

24 - 30 март: Бостън, САЩ - световно първенство по фигурно пързаляне

29 март – 6 април: Саскачеван, Канада - световно първенство по кърлинг за мъже

9 - 20 април: Чехия - световно първенство по хокей на лед за жени

26 април – 3 май: Канада - световно първенство по кърлинг смесени двойки

3 - 4 май: Лос Анджелис, САЩ - световно първенство по ръгби 7

9 - 25 май: Дания и Швеция - световно първенство по хокей на лед за мъже

10 - 17 май: Циндао, Китай - световно първенство по ветроходство

10 май - 1 юни: Италия - Колоездене Обиколка на Италия

17 - 25 май: Доха, Катар - световно индивидуално първенство по тенис на маса

25 май - 8 юни: Париж, Франция - Тенис Ролан Гарос

6 - 14 юни: Гдиня, Полша - световно първенство по ветроходство

13 - 20 юни: Будапеща, Унгария - световно първенство по джудо

18 - 29 юни: Гърция, Чехия, Италия и Германия - Евробаскет за жени

23 - 29 юни: Улан Батор, Монголия - световно първенство по баскетбол 3x3

30 юни - 13 юли: Лондон, Великобритания - Тенис Уимбълдън

2 - 27 юли: Швейцария - Евро 2025 по футбол за жени

4 - 11 юли: Орхус, Дания - световно първенство по ветроходство

5 - 25 юли: Франция - Колоездачна обиколка на Франция

11 юли – 3 август: Сингапур - световно първенство по водни спортове - плуване, артистично плуване, маратон, гмуркане, водна топка

12 - 13 юли: Хамбург, Германия - световно първенство по триатлон със смесена щафета

20 - 30 юли: Тбилиси, Грузия - световно първенство по фехтовка

28 юли – 3 август: Копенхаген, Дания - световен шампионат по BMX Racing

20 - 24 август: Рио де Жанейро, Бразилия - световно първенство по художествена гимнастика

20 - 24 август: Милано, Италия - световно първенство по кану спринт

22 август – 7 септември: Тайланд - световно първенство по волейбол за жени

23 август - 15 септември: Колоездачна обиколка на Испания

25 - 31 август: Париж, Франция - световно първенство по бадминтон

25 август - 7 септември: Ню Йорк, САЩ - Тенис US Open

27 август – 14 септември: Кипър, Финландия, Латвия и Полша - Евробаскет за мъже

30 август – 14 септември: Швейцария - MTB световно първенство

5 - 12 септември: Гуанджу, Република Корея - световно първенство по стрелба с лък

12 - 28 септември: Филипините - световно първенство по волейбол за мъже

13 - 21 септември: Загреб, Хърватия - световно първенство по борба

13 - 21 септември: Токио, Япония - световно първенство по лека атлетика

21 - 28 септември: Кигали, Руанда - световно първенство по шосейно колоездене

21 - 28 септември: Шанхай, Китай - световно първенство по гребане

21 - 28 септември: Сеул, Република Корея - световно първенство по спортно катерене

23 - 28 септември: Фармингдейл, САЩ - Голф Райдър къп

27 септември – 5 октомври: Сардиния, Италия - световно първенство по ветроходство, кайт

1 - 6 октомври: Пенрит, Австралия - световно първенство по кану, слалом

2 - 5 октомври: Барселона - Финал за Купата на нациите по конен спорт - прескачане на препятствия

3 - 12 октомври: Форде, Норвегия - световно първенство по вдигане на тежести

7 - 12 октомври: Каляри, Италия - световно първенство по ветроходство

8 - 12 октомври: Турция - световно първенство по модерен петобой

8 - 19 октомври: Малакаса, Гърция - световно първенство по стрелба по мишени

15 - 19 октомври: Сантяго, Чили - световно първенство по колоездене на писта

19 - 25 октомври: Джакарта, Индонезия - световно първенство по художествена гимнастика

23 - 26 октомври: Рио де Жанейро, Бразилия - световно първенство по крайбрежно гребане

24 - 30 октомври: Китай - световно първенство по таекуондо

4 - 8 ноември Рияд, Саудитска Арабия - световно първенство по градско колоездене - BMX

6 - 9 ноември: Памплона, Испания - световно първенство по скокове на батут

6 - 16 ноември: Кайро, Египет - световно първенство по стрелба с пушка/пистолет

14 - 23 ноември: Аделаида, Австралия - световно първенство по плажен волейбол

26 ноември – 14 декември: Германия и Нидерландия - световно първенство по хандбал за жени

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