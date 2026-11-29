Джавохир Синдаров записа първата победа в мача за световната титла по шахмат в Женева. Претендентът от Узбекистан надделя над защитаващия короната си Гукеш Домараджу от Индия в петата партия и поведе с 3:2 точки.

След четири поредни ремита двамата гросмайстори изглеждаха на път отново да поделят точката, но груба грешка на световния шампион промени развоя на партията.

Притиснат от времето, Гукеш потърси размяна на дамите на 31-вия ход, но не прецени правилно позиционното предимство, което топът на Синдаров щеше да получи в ендшпила.

Индиецът осъзна допуснатата грешка и опита да ограничи последствията от нея, но претендентът демонстрира прецизност в заключителната фаза на партията и принуди съперника си да се предаде на 47-ия ход.

Така Синдаров взе психологическо и точково предимство в битката за шахматната корона. Шестата партия предстои в понеделник, когато Гукеш ще има възможност да потърси изравняване на резултата с белите фигури.

Световната титла ще бъде спечелена от първия шахматист, достигнал 7,5 точки. При равенство 7:7 след 14-те партии победителят ще бъде определен чрез тайбрек със съкратена времева контрола.

Общият награден фонд на двубоя в Женева възлиза на 2,5 милиона долара.