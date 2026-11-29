Емона Иванова записа поредното си силно представяне на международната сцена, след като спечели сребърен медал на двойки на турнира по пара бадминтон в Банкок, Тайланд, който се проведе от 24 до 28 ноември.

В тандем с италианката Роза де Марко българската състезателка достигна до финала в клас SL3-SU5 след осем изиграни срещи и пет победи.

В битката за титлата двете отстъпиха в изключително оспорван двубой с разлика от едва три точки пред португалката Беатрис Монтейро и шведката Хилеви Саломонсон.

С този резултат Иванова и Де Марко затвърдиха позициите си сред водещите двойки в своя клас, след като през април тази година триумфираха с титлата на международния турнир в Прага.

Българката се представи достойно и в индивидуалната надпревара в Банкок, където завърши на пето място в конкуренцията на 27 състезателки.

Постиженията на Емона Иванова, която се подготвя под ръководството на треньорката Румяна Иванова, са поредната положителна стъпка по пътя към Паралимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Участието на българската състезателка в Тайланд е финансирано по договор между Българската паралимпийска федерация и Министерството на младежта и спорта.