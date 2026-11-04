Маркус Гиздол: Графикът е малко луд, но не се оплакваме

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол очаква тежко изпитание при гостуването на Панатинайкос в третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Германският специалист говори пред медиите преди двубоя, който ще се играе утре от 22:00 часа, и подчерта високото ниво на гръцкия съперник.

Гиздол обърна внимание на натоварената програма на „червените“.

„Наистина графикът е малко луд. В Лигата на конференциите играхме срещу най-добрия отбор във Франция, след това имахме тежко гостуване в Дания, а сега ни предстои визита на много силен Панатинайкос. От една страна, това е малко странно, но от друга – предизвикателство, защото можем да премерим сили с такива отбори. Подготвяме се по един и същи начин и сме изцяло концентрирани върху следващия мач“, заяви наставникът.

Според него най-голямото предизвикателство пред футболистите е да се възстановят навреме за следващите срещи.

„Графикът е такъв, какъвто е. Левски също има мач. Всеки отбор иска да играе в Европа и затова по никакъв начин не можем да се оплакваме. Най-важен е следващият двубой. За футболистите е сериозно предизвикателство да се възстановят и да бъдат готови“, коментира Гиздол.

Германецът разкри, че Цварц може да получи игрови минути срещу гръцкия тим.

„Утре можем да видим Цварц на терена. Ако играеш срещу отбори от такова ниво, не можеш да си позволяваш грешки. Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордселанд, за да бъдем успешни. Трябва да се възползваме от шансовете си, за да си тръгнем с положителен резултат“, подчерта наставникът.

Гиздол определи Панатинайкос като изключително сериозен противник, който разполага с футболисти с висока индивидуална класа.

„Панатинайкос е на много високо ниво. Смениха доста футболисти и сега са почти нов отбор с висока индивидуална класа. Познавам един от техните играчи, когото привлякох в Хамбургер. Ще се радвам да го видя, да си стиснем ръцете и след мача да запазим добрите си отношения. Щеше да е по-добре, ако играеше за нашия отбор“, завърши треньорът на ЦСКА.

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас също взе участие в пресконференцията и увери, че отборът е преодолял емоциите от нулевото равенство срещу Славия и откриването на стадион "Българска армия" и е готов за двубоя с Панатинайкос.