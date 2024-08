Матю Ебдън и Джон Пиърс зарадваха Австралия с олимпийската титла по тенис на двойки

Матю Ебдън и Джон Пиърс донесоха титлата на Австралия на олимпийския турнир по двойки за мъже на Игрите в Париж. Австралийците отказаха Остин Крайчик и Раджив Рам от САЩ с 6:7 (6), 7:6 (1) и 10:8 на финала, който се изигра на корт „Филип Шатрие.

Двете двойки предложиха доста драматични моменти в първите два сета, но развръзката остана за шампионския тайбрек, в който австралийският тандем намери пътя към солидна преднина и съумя да удържи последвалия възход на американците. По този начин Ебдън и Пиърс се превърнаха в първата австралийска двойка, която печели златото от 1996 година насам, когато Тод и Марк Уудбридж сториха същото на Игрите в Атланта.

Gold for the Aussies!



Matthew Ebden & John Peers take the men's doubles gold medal. Winning Australia's first gold in the Olympic Tennis Event since Atlanta 1996#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/pyffvwrTY8