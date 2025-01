Маями се разправи със Сан Антонио в ранния неделен двубой от НБА

Маями Хийт (21-20) постигна категорична победа в първия за неделната вечер двубой от програмата на Националната баскетболна асоциация. На "горещите" им отне време да загреят до нужната топлина, но когато го направиха, не оставиха никакъв шанс на гостуващия Сан Антонио Спърс (19-22) след 128:107. Ключът към успеха за селекцията на Ерик Споелстра бе намаляне на влиянието на суперзвездата на "шпорите" Виктор Уембаняма, нещо почти невъзможно за останалите отбори от НБА.

Началото на двубоя не предложи много на феновете на атакуващия баскетбол, но за сметка на това двата отбора впечатлиха в защита. Резултатността бе слаба, като това се видя най-очевидно у звездата на "горещите" Тайлър Хиро, който завърши първия период без да вкара точка. Поведен от Виктор Уембаняма, тимът от Сан Антонио започна постепенно да се откъсва в резултата, а благодарение на прибързаните грешки на домакините, авансът стана двуцифрен след 12 минути игра - 30:20 в полза на Спърс.

Wemby with the smooth step-back 3 early in Miami



SAS/MIA on NBA League Pass pic.twitter.com/aIrYW7RAFu