Мъж откри стрелба в Националния парк на Флорида

Мъж откри огън по служители на Националния парк "Евърглейдс" във Флорида, след което избяга от местопроизшествието.

"Имаше инцидент със стрелба в националния парк „Евърглейдс”. Няма пострадали. Заподозреният е започнал да стреля по охраната на парка без причина", съобщиха от администрацията на резервата в Tуитър.

Active shooter incident happening at Everglades NP. Main park road (SR 9336) closed for public safety. Visitors/residents in Flamingo should shelter in place. Suspect is a 33 y.o. white male. Federal, state, and local law enforcement agencies are coordinating the response.