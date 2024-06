Мъжката щафета на Италия на 4х100 м зарадва домакинската публика с още един златен медал в Рим

Олимпийският шампион Италия спечели титлата в щафетата на 4 по 100 метра на европейското първенство по лека атлетика в Рим. "Адзурите" в състав Матео Мелуцо, Ламонт Джейкъбс, Лоренцо Пата и Филипо Торту завършиха за 37.82 секунди и не оставиха шансове за своите конкуренти.

Нидерландия и Германия се класираха на второ и трето място в дисциплината, а златният медал е под номер 11 за домакините на турнира в италианската столица.

Великобритания стана шампион в щафетата на 4 по 100 метра при жените. Британките в състав Дайна Ашър-Смит, Дезри Хенри, Ейми Хънт и Дарил Нейта финишираха за 41.91 секунди.

Те оставиха зад себе си съответно на втора и трета позиция съставите на Франция и Нидерландия.

На 800 метра при жените триумфира Кийли Ходжкинсън. Олимпийската и световна вицешампионка спечели с време от 1:58.65 минути, триумфирайки с втора титла на Стария континент.

На второ място остана словачката Габриела Гаянова с резултат от 1:58.79 минути. Трета се нареди Анаис Бургуан от Франция.

В бягането на 1500 метра златен медалист стана Якоб Ингебригтсен. Олимпийският шампион пресече финалната права за 3:31.95 минути с нов рекорд на шампионатите. Норвежецът е и двукратен световен шампион на 5000 метра.

Ингебригтсен спечели трета европейска титла в тази дисциплина и втора в Рим след тази на 5000 метра.

SIX EUROPEAN TITLES!



Jakob Ingebrigtsen completes the 1500/5000m double for the THIRD time!



And a championship record of :. for 1500m gold! ‍#Roma2024 #IgniteTheFire pic.twitter.com/0O7ZXww4tT — European Athletics (@EuroAthletics) June 12, 2024

На второ място финишира белгиецът Йохем Фермуелен, докато трети се нареди представителят на домакините Пиетро Арезе.

Доминик Лубалу триумфира на 10000 метра. Роденият в Южен Судан представител на Швейцария спря хронометрите на 28:00.32 минути.

Лубалу, който спечели и бронзов медал на 5000 метра на първенството в италианската столица, изпревари французина Ян Шруб и испанския представител Тиери Ндикумвенайо.

Чехът Якуб Вадлейх спечели титлата в хвърлянето на копие. Световният и олимпийски вицешампион направи най-добър опит от 88.65 метра, което е негово най-добро лично постижение през годината.

ARE YOU NOT ENTERTAINED?



What a moment for Jakub Vadlejch in the javelin in #Roma2024! #IgniteTheFire pic.twitter.com/lEkLy9Y2yA — European Athletics (@EuroAthletics) June 12, 2024

