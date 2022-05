Международната федерация по гимнастика забрани политическата пропаганда на състезания

Международната федерация по гимнастика (ФИГ) забрани изява и демонстрация на политическа, религиозна или расова пропаганда по време на състезания под нейната егида.

Решението идва в следствие на наказанието на руския гимнастик Иван Куляк за една година, заради изобразения знак „Z” по време на турнир от Световната купа в Доха.

Той излезе за церемонията по награждаването с буквата „Z“ на екипа си. Тя се използва за обозначаване на руска военна техника, участваща във инвазията в Украйна. Знакът се възприема и като символ в подкрепа на Русия за войната в Украйна.

