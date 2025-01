Миланско дерби за Суперкупата на Италия

Миланските грандове Милан и Интер ще определят новия носител на Суперкупата на Италия тази вечер. Двубоят в Рияд, Саудитска Арабия е с начален час 21:00 наше време.

Треньорите и на двата отбора изпитват кадрови проблеми в атака. Симоне Индзаги няма да може да разчита на голмайстора си Маркюс Тюрам, който получи контузия при победата над Аталанта в четвъртък, когато беше заменен още на полувремето.



Очакваше се мястото на французина в предни позиции да заеме Хоакин Кореа, но аржентинецът не тренира в неделя и по всяка вероятност няма да започне от първата минута. Така, партньор на Лаутаро Мартинес в стартовия състав се очаква да бъде Мехди Тареми.

С изключение на промените в атака, очакванията са Симоне Индзаги да не прави други рокади и да заложи на играчите, които отстраниха Аталанта на полуфиналите.





