Милър-Макинтайър изведе Цървена звезда до ценен успех срещу сензацията в Евролигата

Цървена звезда записа четвърта поредна победа в Евролигата. Селекцията на Йоанис Сферопулос се справи безпроблемно със сензацията в най-престижния европейски клубен турнир Париж Баскетбол с 85:69 пред собствена публика. Коди Милър-Макинтайър изигра огромна роля за ценния успех, отбелязвайки 14 точки с успеваемост 56% от игра и 60% зад дъгата. Американецът с български паспорт добави и 6 асистенции.

С победата Цървена звезда изпревари парижани в класирането и вече се намира на петото място с 12 победи от 20 двубоя. Френският тим допусна пето поредно поражение и е шести с 11 успеха от 19 мача.

"Звездашите" навлязоха бавно в двубоя, изоставайки рано с 0:9, а след първите десет минути разликата стана и двуцифрена (15:25). Домакините обаче бързо стъпиха на краката си и се оттеглиха на почивката при равен резултат - 39:39.

Сравнително слабата резултатност продължи и в третата четвърт, завършила 18:13 в полза на "червено-белите" и така сръбският тим се добра до крехка преднина преди последните 10 минути.

