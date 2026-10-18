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Милена Тодорова остана на крачка от влизане във финалите на надпреварите с ролкови ски от големия фестивал на биатлона в Мюнхен

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Спорт
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Десет секунди не стигнаха на Тодорова да се нареди сред 15-е финалистки.

Милена Тодорова
Снимка: Пресслужба
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За втори пореден ден Милена Тодорова остана на крачка от влизане във финалите на надпреварите с ролкови ски от големия фестивал на биатлона в Мюнхен. Дъждовното и мъгливо време бе причина организаторите да заменят насрочения за днес масов старт с втори за уикенда суперспринт. В трета серия от квалификациите българката финишира пета с два пропуска от втора стрелба прав. Така 10 секунди не стигнаха на Тодорова да се нареди сред 15-е финалистки, тъй като последната класирала се бе финиширалата 10 секунди пред нея германка Йохана Пуф.

При мъжете Владимир Илиев стартира също в третата квалификационна серия, но още на стрелба легнал премина с 4 наказателни рунда, а след втория рубеж добави още един. Това му попречи да намери място сред 15-е финалисти, тъй като завърши на 13-а позиция, на 1:19 мин. след победителя в серията Йохан Олах Ботн от Норвегия. Финалите на надпреварите са по-късно днес.

В суперспринта вчера само 3 десети от секундата не стигнаха на Милена Тодорова да намери място сред финалистките, а Владимир Илиев остана на 11 секунди от Топ 15, които продължиха напред. Шампион при мъжете тогава стана Мартин Понсилуома от Финландия, а при жените победи Океан Мишелон от Франция. Милена и Владо се прибират в България и заедно с останалите национали ще участват в Церемонията по закриване на един от най-успешните сезони в българския биатлон и награждаването най-добре представилите се. Тържеството е в сряда от 11.00 ч. в София.

Масовият старт и суперспринта вчера бяха част от грандиозния фестивал на биатлона в Мюнхен. Баварската столица организира за втора поредна година Loop One Biathlon Fest, който събира за летните надпревари в този спорт близо 50 000 зрители в Олимпийския парк. В Мюнхен участваха 60 от най-добрите състезатели на планетата в едно своеобразно световно първенство. От няколко години Международният съюз по биатлон (IBU) дава приоритет на подобни ърбан фестивали, които събират в градска среда десетки хиляди зрители и се превръщат в значими празници на спорта. Мотото на фестивала е „Биатлон в сърцето на Мюнхен“ и огромният успех миналата есен бе причина Международният съюз да сключи 3-годишен договор с организаторите му.

Състезанията и съпътстващите събития в Мюнхен са част от нововъведенията в биатлона, след като IBU възнамерява да дава все по-голямо значение на летните надпревари в този спорт. В края на август Лора Христова финишира седма в престижния старт на звездите „Дрезден Сити Биатлон“. Българката бе сред едва десетте състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. В Дрезден миналата година участва и Милена Тодорова, която спечели бронз. По-рано това лято, в края на юни Лора Христова грабна златото в „Старта на звездите“ във Фрасиноро, близо до Модена.

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#Милена Тодорова

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