Министърът на външните работи осъди атентата на летището в Кабул

Министърът на външните работи Светлан Стоев осъди атентата на летището в Кабул. Стоев изразява съболезнования на семействата на жертвите, пожелавайки бързо възстановяване на пострадалите.

Експлозии до международното летище в Кабул, има загинали

Защитата на човешкия живот, осигуряването на сигурен път към летището и незабавното възстановяване на сигурността и реда в Афганистан е първостепенен приоритет, според Стоев.

Shocked by the news from Kabul! condemns the bombing at #HKIA Condolences 2 the families of the victims,wishing fast recovery to wounded The protection of human life, ensuring safe passage 2 #HKIA & immediate restoration of security & order in Afghanistan is of utmost priority pic.twitter.com/6puMYmcQeg