Експлозии до международното летище в Кабул, има загинали

Две експлозии до летището в Кабул. Според говорител на талибаните има 13 убити, включително деца и много ранени талибански бойци, охранявали летището.

Има съобщения за стрелба в района. Нападението най-вероятно е дело на атентатори самоубийци. Експлозиите са станали на един от страничните изходи на летището.

Експлозиите са станали след серия от предупреждения от страна на различни държави за възможно и неизбежно нападение. Британският министър на въоръжените сили дори каза, че атаката ще е до часове. На летището в афганистанската столица има голяма множество хора, очакващи евакуация.

Достоверни сведения за предстоящ атентат в Кабул промениха хода на евакуацията. Великобритания, Съединените щати и Австралия предупредиха гражданите си да не ходят на летището в Кабул, но евакуацията не спира. Канада, Белгия, Нидерландия, Финландия, Унгария преустановиха извеждането на желаещи да напуснат Афганистан.

Прессекретарят на Пентагона Джон Кирби потвърди експлозиите край международното летище Хамид Карзай в Кабул.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.