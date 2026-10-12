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Мира Андреева и Чжън Цинвен се отказаха от участие в Ухан

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Спорт
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Китайката посочи контузия за оттеглянето си, а рускинята се оправда с промяната в своя график.

Мира Андреева и Чжън Цинвен се отказаха от участие в Ухан
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Представителката на домакините Чжън Цинвен и шампионката от „Ролан Гарос“ Мира Андреева се оттеглиха от турнира по тенис в Ухан, съобщиха от WTA днес.

В неделя в Пекин Чжън влезе в историята, след като победи Андреева със 7:5, 6:4 и стана първата китайска тенисистка, спечелила турнира „China Open“.

Чжън посочи контузия в дясното рамо като причина за оттеглянето си, докато руската тийнейджърка Андреева се оправда с промяна в графика си.

„Много съжалявам, че трябва да съобщя, че ще се оттегля от тазгодишния турнир в Ухан“, заяви Чжън в изявление. „Защото на това място започна моята тенис мечта, а турнирът там е и мястото, където постигнах пробив на ниво WTA 1000. Винаги съм очаквала с нетърпение да играя пред феновете в родния си град“, каза олимпийската шампионка.

Откакто се завърна след контузия, тя изигра „серия от изтощителни мачове“, като участва в US Open, Купата „Били Джийн Кинг“ и турнира в Пекин сега.

„Тялото ми се чувства много изтощено след тази интензивна поредица от мачове. Очаквам с нетърпение да се върна в Ухан догодина и да изляза на корта в най-добрата си форма.“

Американската тийнейджърка Ива Йович ще замести Андреева, а колумбийката Камила Осорио ще заеме мястото на Чжън Цинвън.

#тенис турнир в Ухан 2026 #Чжън Цивиън #Мира Андреева

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