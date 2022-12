Mirror: Канте може да се присъедини към Кристиано Роналдо в Ал Насър

Дни след края на световното първенство в Катар, медиите в Европа не спират да правят догадки за трансфери на някои от топиграчите.

Както вече отбелязахме, очаква се Кристиано Роналдо да подпише фамозен договор с клуба от Саудитска Арабия Ал Насър, след като напусна Манчестър Юнайтед. Изданието Mirror пише, че към него може да се присъедини полузащитникът на Челси Н’Голо Канте. Договорът на 31-годишния френски национал изтича в края на сезона. Канте е играл само два пъти за своя клуб този сезон и пропусна Световното първенство в Катар. Играта в Саудитска Арабия ще бъде много по-малко натоварваща тялото му и ще му донесе далеч по-голяма заплата, пише изданието. За да подпише с Роналдо и Канте, Ал-Насър ще трябва да се раздели с някои играчи, тъй като вече има осем чуждестранни футболисти в отбора си, а според регламента, в клуб от лигата могат да играят максимум седем такива.

