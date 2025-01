Множество рекорди за Александър Везенков в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков открадна шоуто при петия пореден успех на Олимпиакос в Евролигата. Българският национал се погрижи гърците да съсипят живота на Байерн Мюнхен след внушителното 112:69 в Двореца на мира и дружбата. Вечерта за крилото се оказа незабравима, тъй като постави множество лични рекорда и написа името си със златни букви в историята на „червено-белите“.

52 PIR I 45 PTS I 10/10 2FG I 8/10 3FG I 1/1 FT I 7 REB I 2 AST and only three dribbles... 3 DRIBBLES HOW? pic.twitter.com/onXrRmQqvv

Българинът се прибра в съблекалнята с внушителните 45 точки, с което задмина предишното си постижение през 2021 година, когато отбеляза 31 срещу АЛБА Берлин. По-невероятното е, че се нуждаеше само от три дрибъла, за да стигне до тях. 29-годишният баскетболист не спря дотук, а фамозният му коефициент на полезно действие от 52 също е рекорден в неговата кариера.

Освен това 206-сантиметровият стрелец бе 18/20 при общата си стрелба от игра, като по този начин се превърна в първия играч в турнира на богатите, който може да се похвали с 40 точки със само два пропуснати изстрела от полето в рамките на един мач. Също така той е първият с 18 точни стрелби от игра и само два пропуска, както и третият с въпросния брой вкарани шутове и само с две пропуснати стрелби след Найджъл Хейс-Дейвис и Каспарс Камбала.

Към страхотната му статистика, пълна с лични постижения, можем да добавим и 8-те тройки, които също се оказаха рекордни.

Sasha Vezenkov recorded more mind-blowing EuroLeague stats tonight



• First player ever to score 40 points+ with just two shots missed

• First player to make 18 field goals with only two misses pic.twitter.com/1PHidQwkRe