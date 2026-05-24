Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
24 МАЙ – ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ

МОН: 78 училища и 6 детски градини ще участват в празничното шествие на 24 май в София

bnt avatar logo от БНТ
Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в София, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно със Столична община организират участието на училищата и детските градини. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10:30 часа от площада пред Президентството, ще бъде Гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. За всяка образователна институция с име, район и лого е изработен индивидуален транспарант с еднакъв дизайн.

Колоната ще бъде организирана в синхронизиран ред – учениците и учителите ще се движат в редици до десет души, а директорите на столичните училища ще бъдат обединени в общ блок непосредствено след официалните гости. В шествието ще участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Пред Българската академия на науките към шествието ще се присъединят представители на научната общност, а пред сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – представители на академичния елит на България.

От 12:00 ч. заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчев заедно с кмета на столицата Васил Терзиев и началника на Регионалното управление на образованието – София-град д-р Елеонора Лилова ще открият празничен концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Д-р Елеонора Лилова ще връчи отличията „Звездите на София“. С тази награда за пръв път ще се удостоят 40 изявени столични ученици с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.

В тържествения концерт участие ще вземат ученици и младежи от 140. СУ „Иван Богоров“, 144. СУ „Народни будители“ и Националния дворец на децата.

Програма за 24 май

  • 09:30 ч. – Събиране на ученици, учители и директори пред Президентството
  • 10:30 ч. – Официално начало на празничното шествие
  • 12:00 ч. – Начало на тържествения концерт пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ и връчване на наградите „Звездите на София“
  • 13:30 ч. – Начало на концерт пред Народния театър с талантливи деца от детски градини и ученици от начален и прогимназиален етап от София.

