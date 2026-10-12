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Ива Михайлова се прибра в България
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МВнР не е уведомено за пристигането на Ива Михайлова в България

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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 Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ, подчертават от Външно министерство

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МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт с адвоката ѝ беше установен непосредствено преди неговото изявление.

Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение.

България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции.

#Ива Михайлова #РСМ #МВнР #България

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