На 88 години почина Доналд Ръмсфелд

На 88-годишна възраст почина бившият министър на отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд.

"С голяма тъга съобщаваме новината за смъртта на Доналд Ръмсфелд, американски държавник и всеотдаен съпруг, баща, дядо и прадядо", се казва в официално изявление в Туитър. Ръмсфелд е починал, заобиколен от семейството си в Таос, Ню Мексико.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF