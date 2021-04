Над хоризонта на Дубай (Снимки)

Слушай новината

Днес Дубай е най-бързо растящият град в света. Впечатлява посетителите си с ослепителния футуристичен дизайн и визия на модерен мегаполис. А вече привлича туристите и с наблюдателна площадка на 240 метра над земята.

Атракцията The View at The Palm, отворена от 7 април, предлага невероятна панорамна 360-градусова гледка към Палм Джумейра, Арабския залив и хоризонта на Дубай.

Площадката е разположена на 52-ия етаж на Палмовата кула. Подреден е и интерактивен музей и галерия, разказващи историята зад създаването на острова, който постави Дубай на глобалната карта.

Наблюдателната площадка включва ВИП салон и зони за частни събития. Билети се продават онлайн, както за дневни, така и за нощни посещения.

Снимки: БГНЕС