Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печелят вота в област Шумен с 57,51%.

Окончателните резултати при 100% обработени протоколи показват, че за тях са гласували 23 173 души.

За опонентите им Андрей Гюров – Георги Кандев са гласували 15 914 души или 39,49%. Бутонът "Не подкрепям никого" на изборната машина са натиснали 1209 души.

На втория тур на изборите за президент гласуваха 40 322 души, което е 21,73% от имащите право жители на областта.