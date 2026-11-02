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БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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половината гласувалите шуменска област подкрепили илияна йотова кирил вълчев
Снимка: БНТ
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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печелят вота в област Шумен с 57,51%.

Окончателните резултати при 100% обработени протоколи показват, че за тях са гласували 23 173 души.

За опонентите им Андрей Гюров – Георги Кандев са гласували 15 914 души или 39,49%. Бутонът "Не подкрепям никого" на изборната машина са натиснали 1209 души.

На втория тур на изборите за президент гласуваха 40 322 души, което е 21,73% от имащите право жители на областта.

#РИК - Шумен #Илияна Йотова и Кирил Вълчев #изборни резултати #шуменска област

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