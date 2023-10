Най-големият син на Кристиано Роналдо ще тренира с тима на Ал-Нсър до 15 г.

Най-големият син на португалската суперзвезда Кристиано Роналдо – Кристиано Роналдо-младши ще играе за отбора на Ал Насър до 15 години.

13-годишният Кристиано ще започне тренировки със състава от Саудитска Арабия още тази седмица, съобщи популярният италиански спортен журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Кристиано Роналдо-младши ще носи екипа с №7, подобно на именития си баща.

Cristiano Ronaldo Jr has signed with Al-Nassr's U13 team and will wear the No.7 shirt pic.twitter.com/5gENAu0L48