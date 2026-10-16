Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания

Континентална Испания е регистрирала най-топлия си септември от началото на измерванията през 1961 г., съобщи националната метеорологична агенция AEMET.

Това е поредният температурен рекорд, отчетен в Европа през тази година.

Средната температура през септември е била 22,5°C – с 3,4°C над нормата за референтния период 1991–2020 г., съобщи AEMET. Рекордът е отчетен след най-горещото лято в историята на Испания, предаде АФП.

За първи път средната температура през септември надхвърля средната лятна температура от 22,1°C за периода 1991–2020 г., посочва агенцията.

На 3 септември в югозападната община Ел Гранадо са измерени 45,7°C, с което е изравнен абсолютният температурен рекорд за месеца в страната.

През септември AEMET временно обяви най-високата степен на предупреждение – червен код за опасни горещини – за отделни малки райони в южната област Андалусия. Това е първият случай, в който подобни предупреждения са издавани през септември, откакто системата е въведена през 2007 г.

Миналият месец е бил и изключително сух. В континенталната част на Испания са отчетени едва 36% от обичайните за септември валежи спрямо референтния период 1991–2020 г.

Екстремните температури се свързват с десетки хиляди допълнителни смъртни случаи в Европа, както и с нарушения в ежедневието и икономиката заради сушата и ниските нива на реките.