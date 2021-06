Най-малко 11 жертви на газова експлозия в Китай (СНИМКИ)

Най-малко 11 души загинаха, а 37 други са тежко ранени при газова експлозия в жилищен комплекс в провинция Хубей, централната част на Китай.

Спасителните усилия действия продължават, се казва в изявление на правителството в град Шиян.

Най-малко 144 души са изведени от сградата, която е със сериозни материални поражение след взрива.

A serious gas explosion happened in a community in Shiyan, Hubei province at around 6:30 AM Beijing time on June 13.

11 people died, 37 people were serverely injured, 144 people were rescued as of 11:00 AM. #China #Hubei https://t.co/22CA48YwLO