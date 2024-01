Най-старото футболно състезание в света – бъдете внимателни

Снощи Кристъл Палас и Евертън откриха третия кръг на най-старото футболно състезание в света – Купата на Футболната Асоциация в Англия. Турнир, чийто правила понякога са странни (например – снощният мач приключи при резултат 0:0, което означава, че двата отбора ще „преиграят“ срещата си, само че на терена на Евертън); турнир, с чийто чар малко други надпревари дръзват да се сравняват просто защото рядко може да се види отбор от петото/шестото/седмото ниво на дадена футболна пирамида да мери сили с колосите в държавата; и турнир, който някак успява да оцелее в морето от комерсиализъм, което заля повечето важни футболни състезание.

Не ме разбирайте погрешно – срещите отново попадат в телевизионната програма, но турнирът някак през последните десетилетия е по-важен за по-скромните отбори, отколкото за гигантите, които виждат в него удобна възможност да съхранят силите на големите си звезди за по-важните битки – било то във Висшата лига или в евротурнирите.

По традиция веднага след Нова година именно отборите от първите две дивизии на Англия се присъединяват към състезанието и забавата започва. Така че на вашето внимание няколко акцента, за които да бъдат внимателни и да следите през уикенда.

Тотнъм приема Бърнли тази вечер, а мениджърът на „шпорите“ Анге Постекоглу не спести похвалите си към Хюн Мин Сон, както и притесненията си от отсъствието на южнокорееца, който замина за участие с отбора на Република Корея на турнира за Купата на Азия. Постекоглу нарече Сон „талант за поколенията“ и „невероятен лидер“, като дори отказа да назове кой ще бъде капитан на тима при липсата му. Как ще изглежда Тотнъм в отсъствието на офанзивния играч – предстои да разберем още тази вечер.

Без да съдържа някой измежду големите отбори, един мач приковава вниманието в събота на обяд. Мейдстоун срещу Стивънидж. Стивънидж през последните сезони показа, че обича ролята на аутсайдер и още повече харесва своя неатрактивен, здрав, мъжки футбол. Тимът дори успя да се изкачи от Лига 2 в Лига 1, но сега срещу себе си ще получи собственото си верую за играта. Мейдстоун е отбор, намиращ се три дивизии по-надолу в йерархията (иначе казано – аматьорската National League South), и е най-ниско ранкираният оцелял отбор в турнира до момента. Мейдстоун вече победи един отбор от професионалистите – Бароу в предишния кръг, но сега за симпатичните биткаджии има основен проблем – голмайсторът от двубоя срещу Бароу Бивеш Гърънг е наказан.

Дербито на Тайн и Уеър се завръща. Големите съперници от североизтока – Нюкасъл и Съндърланд – ще играят един срещу друг за първи път от 2016-а г. насам. Разбира се, техните позиции към днешна дата са коренно различни. Играчите на „свраките“ са оценявани на 500 милиона пауда, тези на „черните котки“ – на 20 милиона. Нюкасъл отпадна от Шампионската лига преди три седмици, а Съндърланд се опитва по някакъв начин да стигне до плейофите на Чемпиъншип. Но тук се намесва магията на ФА Къп. А и не само – Нюкасъл няма победа срещу големия си враг от 2011-а насам, а формата на играчите на Еди Хау е потресаваща в последния месец – седем загуби в осем срещи. Знае ли човек, изненадата може да дойде в съботния следобед от "Стейдиъм ъф Лайт".

Напрежението се увеличава. Борбата за шампионската корона в най-силното вътрешно първенство в света ще се пренеса и в полето на Купата. Арсенал и Ливърпул определено може и да не приоритизират точно този турнир, както стана дума по-горе, но можете да сте убедени, че няма да искат да отпаднат точно в тази фаза, най-вече за да не вливат допълнително самочувствие и енергия във вените на основния си конкурент. Арсенал загуби три пъти в последните си пет мача в шампионата и определено има нужда от значима победа, която да върне обратно в правилния коловоз тима. Ливърпул започна година в далеч по-приповдигнато настроение, но сега "мърсисайдци" няма да могат да разчитат на Мохамед Салах, защото "Краля на Египет" замина за Купата на африканските нации. Зрелището в неделя вечер е повече от сигурно.

Ако случайно нямате възможност да следите ФА Къп през уикенда, не се притеснявайте. В понеделник кръгът ще се затвори с прелюбопитен сблъсък на отбори от Лига 1 и Висшата лига. Уигън Атлетик и Манчестър Юнайтед. Ще е леко цинично да кажем, че „червените дяволи“ са способни да загубят от всеки в момента, но пораженията на отбора далеч от дома през сезона станаха толкова много, че надали и самите привърженици на Ерик Тен Хаг вече биха се изненадали от поредния провал. Мачът е с особена стойност за Латикс. Уигън беше на косъм от това да изпадне в несъстоятелност през лятото и да изчезне от футболната карта, някак оцеля, а с Шон Малоуни начело започна сезона с актив от минус 8. Понастоящем тимът (който шокира цяла Англия през 2013, когато спечели турнира) се намира на 17-а позиция в класирането в Лига 1 със седем точки над опасната зона. В града отново повярваха на тима си и над 20 хиляди души са си закупили билет за мача с Ман Юнайтед. А ако търсите символиката – Уигън само веднъж в историята си е побеждавал състава от „Олд Трафорд“. Голмайсторът тогава? Шон Малоуни.

