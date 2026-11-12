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НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки

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нап запечата хотел боровец заради неиздаване касови бележки
Снимка: БГНЕС/Архив
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Национална агенция за приходите запечата за 14 дни хотел в курортния комплекс "Боровец" заради неиздаване на касови бележки. Забранителните стикери са поставени на входовете на обекта на 11 ноември от екип на Главна дирекция |Фискален контрол|, съобщиха от Pриходната агенция.

При проверката инспекторите са установили съществено разминаване между сумите, платени чрез ПОС терминала, и отчетените стойности на касовия апарат. Съпоставката на отчетите от двете устройства е показала, че най-малко три плащания в хотела не са били регистрирани коректно чрез фискално устройство.

Наложената административна мярка "запечатване на обект" е за срок от 14 дни и е окончателна, като не подлежи на обжалване, допълниха от НАП.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от търговците чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и може да бъде изтеглено от App Store за устройства с iOS и от Google Play за телефони с Android.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или документи с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или на електронен адрес infocenter@nra.bg.

#нарушения #НАП #касови бележки

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