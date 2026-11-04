Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети в София установиха от НАП

Нарушения в близо 60% от стоматологичните и лекарските кабинети и клиники в София установиха от НАП. За ден фискалните инспектори са осъществили контрол в 24 обекта, съобщиха от агенцията.

Сред констатираните нередности са: липса на задължителни реквизити в касовата бележка, несъответствие на сумата в касата и маркираните стойности на фискалното устройство, некоректно отчитане на продажбата и начисляване на ДДС.

Предстои да бъдат издадени актове за установяване на нарушение и да наложат предвидените санкции.

От НАП напомнят на потребителите на медицински и дентални услуги, че е необходимо да изискват касовата си бележка при заплащане в кабинета или на регистратурата. В случай че им бъде отказана, пациентите могат да задържат плащането до получаването на фискалния бон.

Потребителите имат възможност да упражнят граждански контрол върху отчитането на приходите като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.