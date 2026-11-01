Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за масови стачки на 5 ноември

Протестите във Франция продължават. В Париж остава в сила полицейският час в много райони след напрегната нощ за силите на реда.

От Париж предават специалните пратеници на БНТ Милен Атанасов и Иван Мушкаров.

Недоволните французи искат да бъдат чути и разбрани от управляващите тук, сега и веднага. За младите не е важен фактът, че президентските избори са след половин година. Важно е, че бюджетът за следващата година се прави сега. И искат той да подобри живота и образованието им.

"Тук сме, за да покажем, че можем да протестираме мирно, че имаме ясни искания. Включително и приятелката ми, която е учителка и иска да даде на младите по-добро бъдеще. Тук сме и заради поскъпването на живота. И ако не искат да ни чуят, всички тези хора ще покажат, че щом трябва, ще идваме тук всеки уикенд." "Аз съм лекар и се грижа основно за деца и юноши. Тук съм заедно с тях. За да им кажа, че ги подкрепяме. Защото ако не чуваме техните искания, ние ги караме да страдат още повече." "На 14 ноември ще имаме масови демонстрации в цяла Франция, за да обърнем внимание на децата и младежите, за да чуем гласовете им. Навсякъде протестите ще позволят на децата и младите да заявят исканията, надеждите и визията си за едно по-справедливо общество."

Младите са решени да настояват за промените, които искат, докрай. Родителите и учителите ги подкрепят. Самите те негодуват срещу поскъпването на живота. А призивите на синдикатите на работниците за масови стачки на 5 ноември допълват вълната на френското недоволство.