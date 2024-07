Непобедимият Уругвай разочарова САЩ за място в Топ 8 на Копа Америка

Уругвайският национален отбор продължава по план на Копа Америка. Футболистите на Марсело Билеса излъгаха домакините от САЩ с 1:0 в мач от последния трети кръг в група C. На стадион „Ароухеад“, Канзас Сити Матиас Оливера се превърна в палача на „янките“ и бе автор на единственото попадение, с което подпечата класирането на уругвайците в следващата фаза. От своя страна играчите на Грег Берхалтър се нуждаеха от задължителен успех, но останаха с празни ръце и изгубиха шансове за класиране на четвъртфиналите.

Това се оказа достатъчно за „урусите“ да триумфират за трети пореден път на шампионата и да спечелят с групата с 9 точки, докато американците останаха на третото място с 3 точки.

