Нидерландската футболна легенда Йохан Неескенс почина на 73 години

Легендата на нидерландския футбол Йохан Неескенс е починал на 73-годишна възраст, съобщи Кралската нидерландска футболна асоциация.

Кончината на бившия полузащитник е била в Алжир и се е случила на 6 октомври, неделя. Той е бил в африканската страна по проект на нидерландската федерация.

