"Никой от нас не иска безкрайна война": Зеленски е готов да работи "под силното ръководство" на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да си сътрудничи с Доналд Тръмп за прекратяване на войната. В съобщение в X той написа, че първият етап може да включва "освобождаване на затворници, примирие в небето, забрана на ракети и дронове с голям обсег, удари по енергийни обекти и гражданска инфраструктура", както и незабавно "примирие в морето, ако Русия направи същото".

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…