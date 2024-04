Никола Батум спечели френския дуел с Виктор Уембаняма в НБА

Всеки би искал да го има. Това каза младият Виктор Уембаняма за своя съотборник във френския национален отбор по баскетбол Никола Батум, след загубата на неговия Сан Антонио от Филаделфия тази нощ в НБА.

Крилото на Филаделфия се отличи с три упешни стрелби за три точки, които допълниха впечатляващото представяне на съотборника му Тайръс Макси, отбелязал феноменалните 52 точки за успеха.

20-годишният Виктор Уембаняма и 15 години по-възрастният от него Никола Батум се бориха в епичен дуел, а съвсем скоро ще бъдат съотборници в отбора на Франция за Олимпийските игри. По-малко от 4 месеца преди Париж 2024, Виктор Уембаняма и Никола Батум се изправиха един срещу друг за последен път този сезон в НБА, където Филаделфия спечели гостуването си на Сан Антонио със 133:126 след продължения и записа 5 пореден успех.

Батум имаше трудната задача да опази младия Уембаняма, а в битката на терена всеки от тях блестеше по свой начин.

Уембаняма реализира 33 точки, включително 10 от далечна дистанция, 18 борби, 6 асистенции и 7 чадъра. Така той стана първият играч в историята на НБА, който записва поне 30 точки, 15 борби, 5 коша за 3 точки, 5 чадъра и 5 асистенции в един мач.

Wemby put together a HISTORIC stat line in a tough double overtime loss to the Sixers



33 PTS

18 REB

5 3PM

6 AST

7 BLK



Victor Wembanyama is the ONLY PLAYER in NBA history to record 30+ PTS, 15+ REB, 5+ AST, 5+ 3PT, and 5+ BLK in a game pic.twitter.com/d49Ng7m1QV