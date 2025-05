Фенербахче е новият баскетболен крал на Европа. В историческия първи финал на Евролигата извън Европа, "канарчетата" се справиха с убиеца на Александър Везенков и Олимпиакос - Монако, след 81:70 в "Етихад Арена" в Дубай.

Тимът от азиатската част на Истанбул триумфира в най-престижната европейска клубна надпревара за втори път в своята история след 2017 г, а неговият наставник Шарунас Ясикевичус прибавя в престижната си колекция първи трофей като треньор.

Šarūnas Jasikevičius



First person in modern EuroLeague history to win a EuroLeague both as a player and as a coach@FBBasketbol pic.twitter.com/2Bu4PvqXx7